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  1. В Україні

Штраф за несплату аліментів: у Мін’юсті розвінчали головні міфи

15:10, 14 грудня 2023
Розвінчали 5 міфів щодо штраф за несплату аліментів.
Штраф за несплату аліментів: у Мін’юсті розвінчали головні міфи
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Міністерство юстиції України розвінчало головні міфи щодо штраф за несплату аліментів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

МІФ 1. Штрафи за борги по аліментах призначаються в судовому порядку.

Закон України «Про виконавче провадження» встановлює процедуру примусового стягнення дитячих коштів. Одним із дієвих способів впливу на боржника є накладення фінансових санкцій у вигляді штрафів.

Оскільки рішення про стягнення аліментів перебуває в органах державної виконавчої служби, саме державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу. Тому йти з цим питанням до суду не потрібно.

МІФ 2. За призначенням штрафів треба звертатися особисто до виконавця. 

Державний виконавець в рамках виконавчого провадження, керуючись вимогами законодавства, самостійно накладає штраф, без особистого звернення стягувача.

МІФ 3. Штрафи за несплату аліментів є фіксованими. 

Штраф накладається у відсотковому співвідношенні до сукупного розміру заборгованих дитячих платежів за певний період. Так:

за 1 рік несплати аліментів – 20% від загальної суми боргу;

за 2 роки – 30%;

за 3 роки – 50%.

МІФ 4. Штрафні кошти, стягнуті за несплату аліментів, перераховуються в бюджет держави.

Штрафи за несплату аліментів мають не лише виховний, а й цільовий характер. Так, відповідна сума коштів в повному обсязі перераховується на користь дитини.

МІФ 5. Під час війни призупиняється накладання будь-яких фінансових санкцій за прострочення аліментних платежів.

Запровадження воєнного стану не встановлює заборон для нарахування пені за прострочення сплати аліментів. А отже, невиконання батьківських обов'язків та несплата аліментів обов’язково призведе до нарахування штрафу.

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