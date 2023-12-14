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  1. В Україні

На Київщині тривають заходи з подолання наслідків негоди: куди звернутися, аби дізнатися про ситуацію на дорогах

11:05, 14 грудня 2023
Відомі контакти служби доріг, щоб водії могли дізнатися актуальну ситуацію перед виїздом.
На Київщині тривають заходи з подолання наслідків негоди: куди звернутися, аби дізнатися про ситуацію на дорогах
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На ранок, 14 грудня, на Київщині продовжують активні заходи з вирішення наслідків опадів на дорогах. Більше 169 одиниць техніки працюють над ліквідацією наслідків погодних умов. Для подолання наслідків опадів на дорогах загального користування державного значення та місцевого значення було задіяно 69 працівників. За цей час було використано більше 2,8 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Про це звітує поліція Київщини.

На щастя, наразі не зафіксовано утворення заторів на автошляхах. Продовжується чергування інженерно-технічних працівників, механізаторів та водіїв для негайного реагування на будь-які можливі події.

Інформація про стан проїзду надається через кілька контактних номерів:

Єдиний контактний центр: +38 067 400 60 80

Диспетчерська служба доріг місцевого значення: +38 050 355 68 95; +38 050 832 30 18

Диспетчерська служба доріг державного значення: +38 098 410 54 80.

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