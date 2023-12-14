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  1. В Украине

На Киевщине продолжаются мероприятия по преодолению последствий непогоды: куда обратиться, чтобы узнать о ситуации на дорогах

11:05, 14 декабря 2023
Известны контакты службы дорог, чтобы водители могли узнать актуальную ситуацию перед выездом.
На Киевщине продолжаются мероприятия по преодолению последствий непогоды: куда обратиться, чтобы узнать о ситуации на дорогах
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На утро, 14 декабря, на Киевщине продолжают активные мероприятия по решению последствий осадков на дорогах. Более 169 единиц техники работают над ликвидацией последствий погодных условий. Для преодоления последствий осадков на дорогах общего пользования государственного значения и местного значения было задействовано 69 работников. За это время было использовано более 2,8 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом отчитывается полиция Киевской области.

К счастью, пока не зафиксировано образование пробок на автодорогах. Продолжается дежурство инженерно-технических работников, механизаторов и водителей для немедленного реагирования на любые возможные события.

Информация о состоянии проезда предоставляется через несколько контактных номеров:

Единый контактный центр: +38 067 400 60 80 +38 067 400 60 80

Диспетчерская служба дорог местного значения: +38 050 355 68 95; +38 050 832 30 18

Диспетчерская служба дорог государственного значения: +38 098 410 54 80.

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