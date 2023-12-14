На Киевщине продолжаются мероприятия по преодолению последствий непогоды: куда обратиться, чтобы узнать о ситуации на дорогах

На утро, 14 декабря, на Киевщине продолжают активные мероприятия по решению последствий осадков на дорогах. Более 169 единиц техники работают над ликвидацией последствий погодных условий. Для преодоления последствий осадков на дорогах общего пользования государственного значения и местного значения было задействовано 69 работников. За это время было использовано более 2,8 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом отчитывается полиция Киевской области.
К счастью, пока не зафиксировано образование пробок на автодорогах. Продолжается дежурство инженерно-технических работников, механизаторов и водителей для немедленного реагирования на любые возможные события.
Информация о состоянии проезда предоставляется через несколько контактных номеров:
Единый контактный центр: +38 067 400 60 80 +38 067 400 60 80
Диспетчерская служба дорог местного значения: +38 050 355 68 95; +38 050 832 30 18
Диспетчерская служба дорог государственного значения: +38 098 410 54 80.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.