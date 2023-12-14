Штраф за неуплату алиментов: в Минюсте развенчали главные мифы

Развенчали 5 мифов о штрафе за неуплату алиментов.

Министерство юстиции Украины развенчало главные мифы о штрафе за неуплату алиментов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

МИФ 1. Штрафы по долгам по алиментам назначаются в порядке.

Закон Украины "Об исполнительном производстве" устанавливает процедуру принудительного взыскания детских средств. Одним из действенных способов воздействия на должника является наложение финансовых санкций в виде штрафов.

Поскольку решение об удержании алиментов находится в органах государственной исполнительной службы, именно государственный исполнитель выносит постановление о наложении штрафа. Поэтому идти с этим вопросом в суд не нужно.

МИФ 2. За назначением штрафов следует обращаться лично к исполнителю.

Государственный исполнитель в рамках исполнительного производства, руководствуясь требованиями законодательства, самостоятельно налагает штраф, без личного обращения взыскателя.

МИФ 3. Штрафы за неуплату алиментов фиксированы.

Штраф налагается в соотношении к совокупному размеру задолженных детских платежей за определенный период. Так:

за 1 год неуплаты алиментов – 20% от общей суммы долга;

за 2 года – 30%;

за 3 года – 50%.

МИФ 4. Штрафные средства, взимаемые за неуплату алиментов, перечисляются в бюджет государства.

Штрафы за неуплату алиментов носят не только воспитательный, но и целевой характер. Так, соответствующая сумма средств в полном объеме перечисляется в пользу ребенка.

МИФ 5. Во время войны приостанавливается наложение каких-либо финансовых санкций за просрочку алиментных платежей.

Введение военного положения не устанавливает запретов на начисление пени за просрочку уплаты алиментов. Следовательно, невыполнение родительских обязанностей и неуплата алиментов обязательно приведет к начислению штрафа.

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