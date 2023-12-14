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  1. В Украине

На Сумщине пограничники вступили в бой с российскими ДРГ

15:49, 14 декабря 2023
В результате боя, российские диверсанты отступили, оцениваются потери противника.
На Сумщине пограничники вступили в бой с российскими ДРГ
Источник фото: Госпогранслужба
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Украинские пограничники зафиксировали попытку проникновения российских диверсантов на территорию Сумской области. Инцидент произошел за прошедшие сутки, когда пограничный наряд заметил несколько человек, которые пытались проникнуть с территории российской федерации. В ответ на это пограничники открыли огонь на поражение, и начался активный стрелковый бой. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Для поддержки и усиления обороны северного направления привлеклись подразделения Государственной пограничной службы Украины и Вооруженных сил Украины. Также были активированы артиллерийские и минометные расчеты для поддержки украинских сил в бою.

Пограничники уточняют, что в результате боя отряды российских диверсантов отступили. Сейчас проводится оценка потерь противника.

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