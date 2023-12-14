Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поїздки в Крим та в РФ: Вища рада правосуддя відмовила у внесенні Президенту подання про призначення судді

Вища рада правосуддя влаштувала справжній перформанс під час розгляду рекомендації ВККС.

Можливість підтвердження повноважень захисника у суді касаційної інстанції дорученням, виданим на строк затримання чи тримання під вартою, — у ККС ВС розійшлися думки

З метою формування єдиного правозастосовного підходу щодо можливості підтвердження повноважень захисника в суді касаційної інстанції дорученням, виданим на строк затримання чи тримання особи під вартою, кримінальне провадження було передано на розгляд Об’єднаної палати ККС, але там вирішили повернути справу назад до колегії суддів.

До правопорушень, пов’язаних з корупцією, віднесуть порушення вимог закону про лобіювання

Громадські активісти виключені з-під дії закону про доброчесне лобіювання, а адвокатам заборонять лобіювання в рамках договору про правову допомогу.

Від 7,57 млн грн: за яких умов наставатиме кримінальна відповідальність за контрабанду товарів

Кримінальна відповідальність за новою статтею 201-3 про контрабанду товарів наставатиме лише, якщо загальна вартість предметів контрабанди склала більше 7,57 млн грн.

НАЗК пропонує зміни до ЦПК і КАСУ, щоб забезпечити динаміку розгляду справ Антикорсудом

Як зазначає голова НАЗК, проблема низької динаміки розгляду судами справ про корупційні та пов’язані із корупцією кримінальні правопорушення визначена в Державній антикорупційній програмі.

  1. В Україні

«300 тисяч вооють, що роблять інші 700 тисяч», — Мар’яна Безугла заявила, що треба залучати до тилових операцій цивільних підрядників

10:59, 14 грудня 2023
Депутатка пропонує залучити до ротації та відправки на передову військкомів.
«300 тисяч вооють, що роблять інші 700 тисяч», — Мар’яна Безугла заявила, що треба залучати до тилових операцій цивільних підрядників
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У складі Сил оборони України воюють 300 тисяч осіб, а загальна чисельність складає близько мільйона людей. Про це повідомила народний депутат Мар'яна Безугла у Фейсбук.

Також вона зазначила, що деякі бригади без ротації вже три роки. На відпочинок вони можуть відправитись тільки у випадку поранень. 

«Це мінімум 14 мільярдів грн платників податків щомісячно і не менше 168 мільярдів на рік. При цьому деякі бригади не ротують три роки, звідти шлях на тривалий відпочинок лише пораненим/убитим. Наприклад, більшість бригад ДШВ», - пише Безугла.

Також вона додала, що для багатьох тилових операцій можна «залучити цивільних підрядників». 

За її словами, військовослужбовців б «вивільнили для допідготовки і подальшого виконання бойових завдань в ході заміни побратимів»

«Бюджет 2024 на національну безпеку та оборону 1,7 трильйони грн, ЗСУ могли б стати прекрасним замовником послуг в українського бізнесу. Це підтримка економіки та підвищення ефективності. Нова пошта, Укрпошта чи OLX більше знаються на доставці, ніж Командування сил логістики з полковниками по 20 років вислуги», - додала Безугла. 

Крім цього, депутатка пропонує ротації у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Вона зазначила, що воїни з фронту би активніше займалися мобілізаційними заходами, а працівники ТЦК отримали бойовий опит.

Нет описания.

Нет описания.

Нет описания.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новим законопроектом чоловіків зобов’яжуть постійно носити з собою військовий квиток або облікову картку. 

Також Безугла заявляла, що відстрочку від призову отримають всі науковці, які мають вчене звання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду