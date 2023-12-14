«300 тисяч вооють, що роблять інші 700 тисяч», — Мар’яна Безугла заявила, що треба залучати до тилових операцій цивільних підрядників

Депутатка пропонує залучити до ротації та відправки на передову військкомів.

У складі Сил оборони України воюють 300 тисяч осіб, а загальна чисельність складає близько мільйона людей. Про це повідомила народний депутат Мар'яна Безугла у Фейсбук.

Також вона зазначила, що деякі бригади без ротації вже три роки. На відпочинок вони можуть відправитись тільки у випадку поранень.

«Це мінімум 14 мільярдів грн платників податків щомісячно і не менше 168 мільярдів на рік. При цьому деякі бригади не ротують три роки, звідти шлях на тривалий відпочинок лише пораненим/убитим. Наприклад, більшість бригад ДШВ», - пише Безугла.

Також вона додала, що для багатьох тилових операцій можна «залучити цивільних підрядників».

За її словами, військовослужбовців б «вивільнили для допідготовки і подальшого виконання бойових завдань в ході заміни побратимів»

«Бюджет 2024 на національну безпеку та оборону 1,7 трильйони грн, ЗСУ могли б стати прекрасним замовником послуг в українського бізнесу. Це підтримка економіки та підвищення ефективності. Нова пошта, Укрпошта чи OLX більше знаються на доставці, ніж Командування сил логістики з полковниками по 20 років вислуги», - додала Безугла.

Крім цього, депутатка пропонує ротації у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Вона зазначила, що воїни з фронту би активніше займалися мобілізаційними заходами, а працівники ТЦК отримали бойовий опит.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новим законопроектом чоловіків зобов’яжуть постійно носити з собою військовий квиток або облікову картку.

Також Безугла заявляла, що відстрочку від призову отримають всі науковці, які мають вчене звання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.