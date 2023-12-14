Мінекономіки пропонує скасувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм

Загалом пропонується скасувати 222 інструменти державного регулювання.

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В Україні пропонують скасувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм у межах реформи дерегуляції. З такою пропозицією виступили представники Міністерства економіки України, передає офіційний сайт відомства.

«Коли ми переглядали регулювання у сфері охорони здоров'я, виявилось, що велика частина регулювання пов'язана з державними санітарними правилами та нормами. Подекуди санпіни застарілі, а ринок і технології значно просунулися. … Підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання», – заявив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

З 298 чинних інструментів державного регулювання, які містяться в державних санітарних нормах та правилах, пропонується скасувати 222 інструменти державного регулювання, а це – 74% від загальної кількості.

Зазначається, що серед причин скасування норм — неактуальність та застарілість регулювання, дублювання з іншими інструментами держрегулювання.

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