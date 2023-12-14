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  1. В мире

Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на рекордные $886 млрд, — Reuters

11:24, 14 декабря 2023
Документом предусмотрены расходы и, в частности, на помощь Украине – $300 млн до конца 2026 года.
Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на рекордные $886 млрд, — Reuters
Источник фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Сенат США в среду, 13 декабря, поддержал законопроект об оборонном бюджете на рекордные $886 млрд. Об этом пишет «Reuters».

Как пишет издание, этот законопроект имеет почти 3100 страниц и предусматривает рекордные 886 миллиардов долларов, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Документом предусмотрены расходы на повышение зарплат военных, приобретение кораблей, самолетов и боеприпасов и, в частности, на помощь Украине – $300 млн до конца 2026 года.

Ожидается, что законопроект об оборонном бюджете будет направлен в Палату представителей, которая может принять его уже в конце этой недели. Далее, как ожидается, президент США Джо Байден подпишет его как закон.

Ранее Джо Байден во время встречи с украинским Президентом Владимиром Зеленским в Белом доме анонсировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов.

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