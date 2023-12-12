Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами

По словам двух сенаторов, присутствовавших на встрече, Владимир Зеленский пытался развеять их беспокойство по поводу коррупции.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами в США. По словам присутствовавших на встрече двух сенаторов, пишет CNN, Владимир Зеленский пытался развеять их беспокойство относительно коррупции и убеждал, что она не является серьезной проблемой и основанием не оказывать помощь.

«Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди будут покупать яхты на эти деньги. Он развеял эти сомнения реформами, которые разработал (Международный валютный фонд) и (Европейский Союз). Были проведены существенные реформы», — заявил сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис и добавил, что Зеленского тепло приняли. Он не давил относительно вопроса пограничной политики в законопроекте о финансировании помощи.

По словам сенатора от Республиканской партии Южной Дакоты Майка Раундса, Владимир Зеленский пытался заверить сенаторов, что в Украине никакие деньги не будут использоваться коррупционно.

Далее Зеленский должен встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и президентом Джо Байденом.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с официальным визитом.

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