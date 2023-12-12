Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС

81% респондентов недавнего опроса ЕС соглашаются, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, и пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние - Еврокомиссия.

Сначала граница, потом – помощь Украине, - республиканцы в Конгрессе продолжают настаивать на своем после встречи с Владимиром Зеленским

Без изменений в пограничной политике в рамках дополнительного пакета финансовой поддержки не будет, заявили лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

МВФ ожидает, что Украина отберет судей отдельного Админсуда для дел против НАБУ, НАПК и Нацбанка с участием международных экспертов по образцу ВАКС

Отобрать судей для отдельного админсуда по делам против НАБУ, НАПК и Нацбанка по тем же процедурам, что и для Антикорсуда – при участии международных экспертов, - новые требования от МВФ.

Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024 года, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

  1. В мире

Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами

18:44, 12 декабря 2023
По словам двух сенаторов, присутствовавших на встрече, Владимир Зеленский пытался развеять их беспокойство по поводу коррупции.
Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами
Источник фото: J. Scott Applewhite/AP
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами в США. По словам присутствовавших на встрече двух сенаторов, пишет CNN, Владимир Зеленский пытался развеять их беспокойство относительно коррупции и убеждал, что она не является серьезной проблемой и основанием не оказывать помощь.

«Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать, потому что люди будут покупать яхты на эти деньги. Он развеял эти сомнения реформами, которые разработал (Международный валютный фонд) и (Европейский Союз). Были проведены существенные реформы», — заявил сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис и добавил, что Зеленского тепло приняли. Он не давил относительно вопроса пограничной политики в законопроекте о финансировании помощи.

По словам сенатора от Республиканской партии Южной Дакоты Майка Раундса, Владимир Зеленский пытался заверить сенаторов, что в Украине никакие деньги не будут использоваться коррупционно.

Далее Зеленский должен встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и президентом Джо Байденом.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с официальным визитом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді