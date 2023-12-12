Володимир Зеленський провів закриту зустріч з американськими сенаторами

За словами двох сенаторів, які були присутні на зустрічі, Володимир Зеленський намагався розвіяти їхні занепокоєння щодо корупції.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами в США. За словами двох сенаторів, які були присутні на зустрічі, пише CNN, Володимир Зеленський намагався розвіяти їхні занепокоєння щодо корупції та переконував, що вона не є серйозною проблемою і підставою не надавати допомогу.

«Я думаю, що поняття корупції виникло тому, що дехто сказав, що ми не можемо цього зробити, тому що люди купуватимуть яхти на ці гроші. Він розвіяв ці сумніви реформами, які розробив (Міжнародний валютний фонд) та (Європейський Союз). Було проведено суттєві реформи», — заявив сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс та додав, що Зеленського тепло прийняли. Він не тиснув щодо питання прикордонної політики у законопроєкті про фінансування допомоги.

За словами сенатора від Республіканської партії Південної Дакоти Майка Раундса, Володимир Зеленський намагався запевнити сенаторів, що в Україні жодні гроші не будуть використовуватися корупційно.

Далі Зеленський має зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський перебуває у США з офіційним візитом.

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