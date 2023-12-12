Зеленський прибув до Конгресу США, відео

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває у США з офіційним візитом, вже прибув до Конгресу США, де в нього заплановані зустрічі з сенаторами та конгресменами.
На кадрах прямої трансляції видно, як Зеленського супроводжують лідери Демократичної та Республіканської фракцій в американському Сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл.
Президент планує виступити з промовою перед усім складом Сенату, після чого зустрінеться зі спікером палати представників Майком Джонсоном. Темою зустрічі стане виділення допомоги для України.
Нагадаємо, що також у Зеленського запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.
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