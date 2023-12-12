Агресор має опинитися в дуже складній позиції, — Зеленський провів зустріч з представниками аналітичних центрів США

Президент розповів про результати, яких досягають ЗСУ, а таож про успіхи в Чорному морі.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. У Вашингтоні він провів зустріч із представниками аналітичних центрів США.

За словами глави держави, обговорювалося, як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів.

"Розповів про результати, яких досягають наші воїни, використовуючи збройну допомогу від США, про наші успіхи в Чорному морі. Завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс Президента

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