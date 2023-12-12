Обрано голову Радивилівського районного суду Рівненської області

Суд очолила Валентина Троцюк.

У середу, 12 грудня, відбулися збори суддів Радивилівського районного суду Рівненської області, були запрошені представники громадськості, судді у відставці. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, більшістю голосів, повторно головою суду обрано Валентину Троцюк.

До виконання обов’язків на посаді голови Радивилівського районного суду Рівненської області В. Троцюк приступить 13 грудня.

Раніше ми писали, що було обрано голову Господарського суду Сумської області.

Крім того, обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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