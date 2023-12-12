Избран председатель Радивиловского районного суда Ровенской области

Суд возглавила Валентина Троцюк.

В среду, 12 декабря, состоялось собрание судей Радивиловского районного суда Ровенской области, были приглашены представители общественности, судьи в отставке. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, большинством голосов, повторно председателем суда избрана Валентина Троцюк.

К исполнению обязанностей в должности председателя Радивиловского районного суда Ровенской области В. Троцюк приступит 13 декабря.

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