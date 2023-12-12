Нацбанк поднял официальный курс доллара

Доллар приблизился к отметке 37 гривен.

Национальный банк 12 декабря поднял официальный курс доллара – теперь курс почти приблизился к 37 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Теперь курс доллара установлен на таком уровне: 36,9861 грн. за 1 доллар (+0,1145 грн).