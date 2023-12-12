Нацбанк поднял официальный курс доллара

Национальный банк 12 декабря поднял официальный курс доллара – теперь курс почти приблизился к 37 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Теперь курс доллара установлен на таком уровне: 36,9861 грн. за 1 доллар (+0,1145 грн).
Курс евро будет составлять 39,9376 гривен за 1 евро (+0,2638 грн).
Напомним, в НБУ объяснили, почему колебался курс доллара в ноябре.
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