Нацбанк підняв офіційний курс долара

Національний банк 12 грудня підняв офіційний курс долара - тепер курс майже наблизився до 37 гривень. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Наразі курс долара встановлено на такому рівні: 36,9861 грн. за 1 долар (+0,1145 грн).

Курс євро становитиме 39,9376 гривень за 1 євро (+0,2638 грн).

Нагадаємо, у НБУ пояснили, чому коливався курс долара в листопаді.

НБУ дозволив банкам та обмінникам продавати готівковий долар і євро громадянам у необмежених обсягах.

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