Отримав мобілізаційне розпорядження та повістку, але не з’явився до ТЦК: суд покарав ухилянта

Ухилянт з Харківщини заявив, що йому «не вистачить здоров’я» для проходження служби.

Близнюківський районний суд Харківської області визнав винним 44-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, передає Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що в серпні минулого року мешканець с. Олександрівка Близнюківської територіальної громади пройшов ВВК, яка визнала його придатним до служби. У подальшому чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини.

«Однак, будучи попередженим про відповідальність за ухилення від призову і не маючи підстав для відстрочки, чоловік вирішив не виконувати свій обов’язок та за повісткою не з’явився», - пише прокуратура.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину, підтвердив, що дійсно отримував мобілізаційне розпорядження та повістку, проте у зазначену дату і час вирішив не з’являтися. Чоловік пояснив, що незважаючи на те, що його визнано придатним, він вважає, що йому «не вистачить здоров’я» для проходження служби в ЗСУ.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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