Получил мобилизационное распоряжение и повестку, но не явился в ТЦК: суд наказал уклониста

Уклонист из Харьковщины заявил, что ему «не хватит здоровья» для прохождения службы.

Близнюковский районный суд Харьковской области признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, передает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что в августе прошлого года житель с. Александровка Близнюковской территориальной общины прошла ВЛК, которая сочла его годным к службе. В дальнейшем мужчина получил повестку для прибытия во второй отдел Лозовского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

«Однако, будучи предупрежденным об ответственности за уклонение от призыва и не имея оснований для отсрочки, мужчина решил не исполнять свой долг и за повесткой не явился», – пишет прокуратура.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину, подтвердил, что действительно получал мобилизационное распоряжение и повестку, однако в указанную дату и время решил не появляться. Мужчина объяснил, что несмотря на то, что он признан годным, он считает, что ему «не хватит здоровья» для прохождения службы в ВСУ.

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью.

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