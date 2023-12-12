ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей: список

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией соответствующими занимаемой должности.

Во вторник, 12 декабря, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассматривался вопрос о рекомендации по назначению на должности судей. Об этом сообщает ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией соответствующими занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Дудикова Андрея Владимировича для назначения судьи Терновского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Мартыненко Валерию Сергеевну для назначения на должность судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области;

Черного Игоря Ярославовича для назначения судьи Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Черную Елена Владимировна для назначения на должность судьи Покровского районного суда Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что три судьи признаны соответствующими занимаемой должности.

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