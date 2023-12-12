Киберподразделения ГУР совершили взлом федеральной налоговой службы рф: детали

Возобновить работу россияне пытаются уже четвертый день.

Фото: ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно атаковали налоговую систему рф. По результатам операции уничтожена ее база данных и резервные копии, парализована связь между центральным офисом в москве и 2300 российскими территориальными управлениями. Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что возобновить работу налоговой россияне безрезультатно пытаются уже четвёртый день подряд.

"Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (фнс рф), а дальше ― более чем в 2300 ее региональных серверов по всей рф, а также на территории временно оккупированного Крыма. В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении.

В ГУР также добавили, что параллельно была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая фнс рф.

"В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы рф – уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup). Связь между центральным офисом в москве и 2300 российскими территориальными управлениями – парализована, как фнс рф и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).

Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической россии и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временный период", - добавили в разведке.

Как сообщается, эта кибератака стала очередным серьезным ударом по режиму в кремле, который на время потерял контроль за налогами и сборами.

Фото: ГУР

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