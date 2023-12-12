Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто отримає посади в господарських судах від Закарпаття до Запоріжжя: список переможців конкурсу

ВККС затвердила рейтинг переможців конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів.

Україна має ухвалити новий закон про Бюро економічної безпеки, — МВФ

МВФ зазначив, що треба ухвалити закон, який уточнює слідчі повноваження БЕБ – Бюро має зосередитися на основних економічних злочинах.

Необхідно провести перший в історії аудит НАБУ експертами, призначеними міжнародними партнерами, і забезпечити можливість прослуховування розмов, - МВФ

МВФ наголосив на необхідності провести аудит НАБУ за допомогою експертів від міжнародників, а також забезпечити можливості НАБУ щодо прослуховування розмов і проведення експертиз.

Хакери отримали доступ до електронних ключів суддів Господарського суду Одеської області, а також до системи документообігу суду

Розгляд справ у судових засіданнях суд планує відновити не раніше 15 грудня.

Україна має прийняти закон про раціоналізацію розгляду справ Антикорсудом до березня 2024 року, - МВФ

Для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

  1. В Україні

Кіберпідрозділи ГУР здійснили злам федеральної податкової служби рф: деталі

16:02, 12 грудня 2023
Відновити роботу росіяни намагаються вже четвертий день.
Кіберпідрозділи ГУР здійснили злам федеральної податкової служби рф: деталі
Фото: ГУР
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно атакували податкову систему росії. За результатами операції знищено її базу даних та резервні копії, паралізовано зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями. Про це повідомляє ГУР. 

Зазначається, що відновити роботу податкової росіяни безрезультатно намагаються вже четвертий день поспіль. 

"Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У ГУР також додали, що паралельно була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фнс рф.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", - додали у розвідці. 

Як повідомляється, ця кібератака стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

Фото: ГУР

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді