Кіберпідрозділи ГУР здійснили злам федеральної податкової служби рф: деталі

Відновити роботу росіяни намагаються вже четвертий день.

Фото: ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно атакували податкову систему росії. За результатами операції знищено її базу даних та резервні копії, паралізовано зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що відновити роботу податкової росіяни безрезультатно намагаються вже четвертий день поспіль.

"Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У ГУР також додали, що паралельно була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фнс рф.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", - додали у розвідці.

Як повідомляється, ця кібератака стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

Фото: ГУР

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.