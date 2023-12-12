У Києві на Троєщині Mazda на швидкості влетіла в МАФ: момент ДТП потрапив на відео

На порушника поліцейські склали одразу два адмінпротоколи.

У Деснянському районі Києва водій Mazda не впорався з керуванням та на швидкості в’їхав у МАФ. ДТП сталась на вулиці Рональда Рейгана, передає пресслужба столичної патрульної поліції.

«Охоронці порядку встановили, що водій автомобіля Mazda, повертаючи ліворуч, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду», – розповіли в поліції.

На водія легковика склали адмінпротоколи за Порушення ПДР, що призвело до аварії (штраф 850 гривень) та за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів, оскільки у водія не було дійсного страхового поліса (штраф 425 гривень).

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Олени Теліги сталася ДТП з потерпілими. Водій вантажівки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

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