У Києві у ДТП потрапила вантажівка та перекрила заїзд на АЗС

За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

У Києві на вулиці Олени Теліги сталася ДТП з потерпілими. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, за попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

Водія забрали до лікарні.

«Через технічну несправність вантажівка не може рухатися самостійно, тож зупинилася на узбіччі та перекрила заїзд на АЗС», - розповіли у поліції.

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