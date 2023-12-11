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  1. Судова практика

Будівництво житла для військовослужбовців за державні кошти підлягає звільненню від ПДВ, — суд

10:40, 11 грудня 2023
Господарський суд Тернопільської області стягнув з підрядника більше 3,5 млн гривень, на користь Військової частини Нацгвардії, як безпідставно набуті ним кошти.
Будівництво житла для військовослужбовців за державні кошти підлягає звільненню від ПДВ, — суд
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Господарський суд Тернопільської області дійшов висновку, що будівництво багатоквартирного будинку для військовослужбовців за державні кошти підлягає звільненню від оподаткування ПДВ, а тому стягнув з підрядника 3 541 503,63 грн, на користь Військової частини, як безпідставно набуті ним кошти. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Львівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері звернулася до Господарського суду Тернопільської області в інтересах держави, в тому числі Військової частини Національної гвардії України з позовом до Товариства про визнання частково недійсними договорів підряду та стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 3 541 503, 63 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між Товариством (підрядником) та Військовою частиною (замовником) укладено договори підряду, окремими положеннями яких передбачено включення ПДВ до ціни робіт. Прокурор зазначив, що такі положення угод не відповідають вимогам Податкового кодексу України, оскільки операції з будівництва житла, що будується за державні кошти звільняються від оподаткування ПДВ.

Задовольняючи позовні вимоги, суд взяв до уваги те, що предметом спірних договорів було виконання робіт з будівництва багатоквартирного будинку для військовослужбовців за державні кошти, і такі операції, згідно норм ПК України, підлягають звільненню від оподаткування ПДВ. Відтак, суд визнав недійсними окремі положення договорів, а саме в частині включення в ціну робіт суми ПДВ та стягнув з підрядника 3 541 503,63 грн, на користь Військової частини, як безпідставно набутих ним коштів.

Ознайомитись з текстом рішення від 20.11.2023 у справі № 921/281/22 можна за посиланням.

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