Нічна атака на Київ: чому тривогу оголосили вже після вибухів

Окупанти випустили балістичні ракети, які летять дуже швидко.

Фото: 24tv.ua

У Повітряних Силах пояснили, чому повітряну тривогу у Києві оголосили вже після вибухів близько 4 ранку.

«Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально - лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити», - пояснив речник ПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Тип ракет поки що не встановили.

Речник Повітряних сил наголосив, що окупанти випустили балістичні ракети, які летять дуже швидко.

«Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально – лічені хвилини для того, аби відреагувати ППО та їх знищити», – пояснив Ігнат.

Як розповів речник, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували столицю цієї ночі, поки невідомо. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.

Раніше ми писали, що Київ зазнав російського ракетного обстрілу: опубліковано фото наслідків.

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