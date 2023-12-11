Ночная атака на Киев: почему тревогу объявили уже после взрывов

Оккупанты выпустили баллистические ракеты, которые летят очень быстро.

Фото: 24tv.ua

В Воздушных Силах объяснили, почему воздушную тревогу в Киеве объявили уже после взрывов около 4 утра.

«Это происходит уже не в первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить», – пояснил спикер ВС Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Тип ракет пока не был установлен.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что оккупанты выпустили летящие очень быстро баллистические ракеты.

«Это происходит уже не в первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считанные минуты для того, чтобы отреагировать ПВО и их уничтожить», – объяснил Игнат.

Как рассказал спикер, какими именно баллистическими ракетами россияне атаковали столицу этой ночью, пока неизвестно. В настоящее время специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Ранее мы писали, что Киев подвергся российским ракетным обстрелам: опубликовано фото последствий.

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