Київ зазнав російського ракетного обстрілу: опубліковано фото наслідків

В ніч на 11 грудня Київ зазнав російського ракетного обстрілу. Київська міська військова адміністрація оприлюднила фотографії наслідків.
«Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Падіння уламків ракети
Дарницький район
У житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина і двоє дорослих.
«В результаті атаки ворога уламок ракети пошкодив недобудований будинок. Пожежа там оперативно загашена. Ще один уламок впав на газон. Без пожежі», - написав Кличко.
Мер повідомив про чотирьох постраждалих.
«Чотири людини - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці», - повідомив Кличко.
Також уламок ракети виявили на території магазину-складу. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.
У КМВА підтверджують інформацію щодо постраждалих.
«Уточнення даних. Під час відображення ракетного удар по столиці сталося падіння уламків ракет у Дарницькому районі міста».
Травми отримали четверо мешканців Бортничів.
- Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалася дома.
- Три жінки 1963, 1990 та 1992 р.н.
За словами Попко, у всіх жінок гостра реакція на стрес, допомога також надавалася на місці.
Голосіївський район
У КГВА повідомили, що, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети було задимлення на даху житлового будинку.
«Інформація про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася», – Кличко.
КМВА виклала фотографії наслідків ракетної атаки постраждалого мікрорайону Бортничі, Дарницького району Києва.
На знімках видно, що уламки ракет потрапили до приватної житлової будівлі, яка пошкоджена і з вибитими вікнами.
«Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи», – зазначили у адміністрації.
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