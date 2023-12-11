Київ зазнав російського ракетного обстрілу: опубліковано фото наслідків

Травми отримали четверо мешканців Бортничів.

В ніч на 11 грудня Київ зазнав російського ракетного обстрілу. Київська міська військова адміністрація оприлюднила фотографії наслідків.

«Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Падіння уламків ракети

Дарницький район

У житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина і двоє дорослих.

«В результаті атаки ворога уламок ракети пошкодив недобудований будинок. Пожежа там оперативно загашена. Ще один уламок впав на газон. Без пожежі», - написав Кличко.

Мер повідомив про чотирьох постраждалих.

«Чотири людини - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці», - повідомив Кличко.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

У КМВА підтверджують інформацію щодо постраждалих.

«Уточнення даних. Під час відображення ракетного удар по столиці сталося падіння уламків ракет у Дарницькому районі міста».

Травми отримали четверо мешканців Бортничів.

Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалася дома.

Три жінки 1963, 1990 та 1992 р.н.

За словами Попко, у всіх жінок гостра реакція на стрес, допомога також надавалася на місці.

Голосіївський район

У КГВА повідомили, що, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети було задимлення на даху житлового будинку.

«Інформація про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася», – Кличко.

КМВА виклала фотографії наслідків ракетної атаки постраждалого мікрорайону Бортничі, Дарницького району Києва.

На знімках видно, що уламки ракет потрапили до приватної житлової будівлі, яка пошкоджена і з вибитими вікнами.

«Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи», – зазначили у адміністрації.

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