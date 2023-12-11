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Київ зазнав російського ракетного обстрілу: опубліковано фото наслідків

08:45, 11 грудня 2023
Травми отримали четверо мешканців Бортничів.
Київ зазнав російського ракетного обстрілу: опубліковано фото наслідків
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В ніч на 11 грудня Київ зазнав російського ракетного обстрілу. Київська міська військова адміністрація оприлюднила фотографії наслідків.

«Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Падіння уламків ракети

Дарницький район

У житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина і двоє дорослих.

«В результаті атаки ворога уламок ракети пошкодив недобудований будинок. Пожежа там оперативно загашена. Ще один уламок впав на газон. Без пожежі», - написав Кличко.

Мер повідомив про чотирьох постраждалих.

«Чотири людини - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці», - повідомив Кличко.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

У КМВА підтверджують інформацію щодо постраждалих.

«Уточнення даних. Під час відображення ракетного удар по столиці сталося падіння уламків ракет у Дарницькому районі міста».

Травми отримали четверо мешканців Бортничів.

  • Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалася дома.
  • Три жінки 1963, 1990 та 1992 р.н.

За словами Попко, у всіх жінок гостра реакція на стрес, допомога також надавалася на місці.

Голосіївський район

У КГВА повідомили, що, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети було задимлення на даху житлового будинку.

«Інформація про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася», – Кличко.

КМВА виклала фотографії наслідків ракетної атаки постраждалого мікрорайону Бортничі, Дарницького району Києва.

На знімках видно, що уламки ракет потрапили до приватної житлової будівлі, яка пошкоджена і з вибитими вікнами.

«Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи», – зазначили у адміністрації.

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