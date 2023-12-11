Киев подвергся российским ракетным обстрелам: опубликовано фото последствий

В ночь на 11 декабря Киев подвергся российским ракетным обстрелам. Киевская городская военная администрация обнародовала фотографии последствий.
«Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами, предварительно баллистического типа», – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Падение обломков ракеты
Дарницкий район
В жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.
«В результате атаки врага обломок ракеты повредил недостроенный дом. Пожар там оперативно потушен. Еще один обломок упал на газон. Без пожара», – написал Кличко.
Мэр сообщил о четырех пострадавших.
«Четыре человека – все взрослые – пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики предоставили им помощь на месте», - сообщил Кличко.
Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада. Обошлось без пожара и повреждений здания.
В КМВА подтверждают информацию о пострадавших.
«Уточнение данных. Во время отражения ракетного удара по столице произошло падение обломков ракет в Дарницком районе города».
Травмы получили четверо жителей Бортничей.
Мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Первая медицинская помощь оказывалась на месте.
Три женщины 1963, 1990 и 1992 г.р.
По словам Попко, у всех женщин острая реакция на стресс, помощь также оказывалась на месте.
Голосеевский район
В КГВА сообщили, что, вероятно, в результате падения обломков ракеты было задымление на крыше жилого дома.
«Информация о задымленности на крыше жилого дома не подтвердилась», – Кличко.
КМВА выложила фотографии последствий ракетной атаки пострадавшего микрорайона Бортничи, Дарницкого района Киева.
На снимках видно, что обломки ракет попали в частное жилое здание, которое повреждено и с выбитыми окнами.
«Работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы», – отметили в администрации.
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