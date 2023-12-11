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Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

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Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

  1. В Украине

Киев подвергся российским ракетным обстрелам: опубликовано фото последствий

08:45, 11 декабря 2023
Травмы получили четверо жителей Бортничей.
Киев подвергся российским ракетным обстрелам: опубликовано фото последствий
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В ночь на 11 декабря Киев подвергся российским ракетным обстрелам. Киевская городская военная администрация обнародовала фотографии последствий.

«Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами, предварительно баллистического типа», – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Падение обломков ракеты

Дарницкий район

В жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

«В результате атаки врага обломок ракеты повредил недостроенный дом. Пожар там оперативно потушен. Еще один обломок упал на газон. Без пожара», – написал Кличко.

Мэр сообщил о четырех пострадавших.

«Четыре человека – все взрослые – пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики предоставили им помощь на месте», - сообщил Кличко.

Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада. Обошлось без пожара и повреждений здания.

В КМВА подтверждают информацию о пострадавших.

«Уточнение данных. Во время отражения ракетного удара по столице произошло падение обломков ракет в Дарницком районе города».

Травмы получили четверо жителей Бортничей.

Мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Первая медицинская помощь оказывалась на месте.

Три женщины 1963, 1990 и 1992 г.р.

По словам Попко, у всех женщин острая реакция на стресс, помощь также оказывалась на месте.

Голосеевский район

В КГВА сообщили, что, вероятно, в результате падения обломков ракеты было задымление на крыше жилого дома.

«Информация о задымленности на крыше жилого дома не подтвердилась», – Кличко.

КМВА выложила фотографии последствий ракетной атаки пострадавшего микрорайона Бортничи, Дарницкого района Киева.

На снимках видно, что обломки ракет попали в частное жилое здание, которое повреждено и с выбитыми окнами.

«Работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы», – отметили в администрации.

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