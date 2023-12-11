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Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

  1. В Украине

Зеленский отправляется в США, где встретится с Байденом: что обсудят

08:31, 11 декабря 2023
Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США.
Зеленский отправляется в США, где встретится с Байденом: что обсудят
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В понедельник, 11 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Соединенные Штаты, где встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Офис Президента.

«11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

В Белом доме сообщили, что встреча президентов состоится 12 декабря.

«Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря, чтобы отметить непреклонную приверженность Соединенным Штатам поддержку народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России», – говорится в сообщении.

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