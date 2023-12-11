Зеленский отправляется в США, где встретится с Байденом: что обсудят

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США.

В понедельник, 11 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Соединенные Штаты, где встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Офис Президента.

«11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

В Белом доме сообщили, что встреча президентов состоится 12 декабря.

«Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря, чтобы отметить непреклонную приверженность Соединенным Штатам поддержку народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России», – говорится в сообщении.

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