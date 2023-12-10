Публичный доступ к Реестру деклараций открыт – НАПК

Если в Реестре нет декларации определенного лица, то это означает, что относительно него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

Источник фото: НАПК

НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«10 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (далее - НАПК) выполнило требования принятого Верховной Радой Украины Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – Реестр), с учетом мер безопасности, определенных п. 2-11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции"», - говорится в сообщении.

Также в НАПК разъяснили, что если в Реестре нет декларации определенного лица, то это означает, что относительно него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

Полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

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