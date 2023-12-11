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Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

Верховный Суд указал на прямое действие во времени решений Конституционного Суда Украины

Вечный вопрос положительного (неретроспективного) действия во времени решений КСУ, - ответ Верховного Суда.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

  1. В Украине

Внутренне перемещенные лица в Черновцах могут получить финансовую помощь: какие условия

10:59, 11 декабря 2023
Граждане, которые в течение ноября выехали из районов активных боевых действий в Черновицкую территориальную общину, могут получить финансовую поддержку.
Внутренне перемещенные лица в Черновцах могут получить финансовую помощь: какие условия
Изображение: freepik.com
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Украинцы, которые в течение ноября выехали из районов активных боевых действий в Черновицкую территориальную общину, могут получить финансовую поддержку. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Помощь будет оказывать неправительственная гуманитарная организация Action Against Hunger.

Чтобы подать заявку на помощь, нужно заполнить заявку. Также необходимо будет предоставить оригиналы некоторых документов.

В Минреинтеграции отмечают, что заполнение онлайн формы не является финальной регистрацией в программе. Специалисты программы свяжутся с кандидатами и сообщат о дальнейших действиях.

Action Against Hunger – всемирная организация по вопросам гуманитарной помощи, основанная во Франции в 1979 году.

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