Внутренне перемещенные лица в Черновцах могут получить финансовую помощь: какие условия

Граждане, которые в течение ноября выехали из районов активных боевых действий в Черновицкую территориальную общину, могут получить финансовую поддержку.

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Украинцы, которые в течение ноября выехали из районов активных боевых действий в Черновицкую территориальную общину, могут получить финансовую поддержку. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Помощь будет оказывать неправительственная гуманитарная организация Action Against Hunger.

Чтобы подать заявку на помощь, нужно заполнить заявку. Также необходимо будет предоставить оригиналы некоторых документов.

В Минреинтеграции отмечают, что заполнение онлайн формы не является финальной регистрацией в программе. Специалисты программы свяжутся с кандидатами и сообщат о дальнейших действиях.

Action Against Hunger – всемирная организация по вопросам гуманитарной помощи, основанная во Франции в 1979 году.

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