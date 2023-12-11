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Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

  1. В мире

Член парламента Аргентины оригинально подписала фото с Владимиром Зеленским

10:03, 11 декабря 2023
Сабрина Ахмечет назвала Президента Украины самым крепким мужчиной в мире.
Член парламента Аргентины оригинально подписала фото с Владимиром Зеленским
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В воскресенье, 10 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента страны Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

Также в зале аргентинского парламента Владимир Зеленский пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, член аргентинского парламента Сабрина Ахмечет опубликовала фотографии с Президентом Украины.

«Парень, у которого больше всего яиц в мире. Гордость принимать его сегодня в Аргентине», – эмоционально подписала фото член парламента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента Аргентины.

Как мы ранее сообщали, также Президент Украины встретился с Премьером Республики Кабо-Верде и провел телефонный разговор в Аргентине с Эммануэлем Макроном. Кроме того, в Буэнос-Айресе Владимир Зеленский провел встречу с Президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Также Зеленский опубликовал видео с инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

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