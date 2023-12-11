Член парламента Аргентины оригинально подписала фото с Владимиром Зеленским

Сабрина Ахмечет назвала Президента Украины самым крепким мужчиной в мире.

В воскресенье, 10 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента страны Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

Также в зале аргентинского парламента Владимир Зеленский пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, член аргентинского парламента Сабрина Ахмечет опубликовала фотографии с Президентом Украины.

«Парень, у которого больше всего яиц в мире. Гордость принимать его сегодня в Аргентине», – эмоционально подписала фото член парламента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента Аргентины.

Как мы ранее сообщали, также Президент Украины встретился с Премьером Республики Кабо-Верде и провел телефонный разговор в Аргентине с Эммануэлем Макроном. Кроме того, в Буэнос-Айресе Владимир Зеленский провел встречу с Президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Также Зеленский опубликовал видео с инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

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