Перевозчики Словакии с 11 декабря возобновят блокаду границы с Украиной

Протест словацких перевозчиков на границе будет продолжаться «до особого распоряжения».

Перевозчики Словакии анонсировали продолжение блокады пограничного перехода «Вишне Немецкое – Ужгород» с 15:00 понедельника, 11 декабря. Об этом сообщает Topky.sk.

Сообщается, что протест словацких перевозчиков на украинско-словацкой границе будет продолжаться до особого распоряжения.

Решение о продлении блокады принял президент Союза автоперевозчиков.

«Въезд на территорию Словацкой Республики для грузового транспорта будет заблокирован. Пассажирские перевозки не будут ограничены», – заявили в профсоюзе.

В Союзе автоперевозчиков также отметили, что приняли решение о продлении блокады «на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок автомобильных перевозок».

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