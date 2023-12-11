Киевлян предупредили о военных учениях в Дарницком районе

Учения продлятся с 11 по 14 декабря.

В Дарницком районе из 11 начинаются военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Об этом сообщает Дарницкая районная государственная администрация.

Они будут проходить до 14 декабря.

«В ходе тренировок состоятся практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель учений – наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции», — говорится в сообщении.

В Дарницкой РГА напомнили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено.

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