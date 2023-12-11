Венгрия к предстоящему саммиту Евросоюза блокирует все вопросы по Украине

Страна продолжает блокировать все будущие решения саммита ЕС по Украине.

Венгрия последовательно блокирует все вопросы по Украине, которые должны рассматриваться на саммите лидеров Евросоюза. Об этом отметил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем X (Twitter).

Он отметил, что послы ЕС в Брюсселе весь день провели во встречах.

«Послы ЕС встречались сегодня весь день (воскресенье) в Брюсселе. Никакого движения, поскольку Венгрия по-прежнему блокирует все, что связано с Украиной. Если вопрос будет решен, его вынесут на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря», - отметил Йозвяк.

Так, в начале ноября Еврокомиссия в отчете написала рекомендацию начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна выступает против этого шага.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза не обсуждать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Он также заявил, что готов заблокировать решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

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