Угорщина до майбутнього саміту Євросоюзу блокує усі питання щодо України

Країна продовжує блокувати всі майбутні рішення саміту ЄС щодо України.

Угорщина послідовно блокує усі питання щодо України, які мають розглядатися на саміті лідерів Євросоюзу. Про це зазначив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму X (Twitter).

Він зазначив, що посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.

«Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня», - відзначив Йозвяк.

Так, на початку листопада Єврокомісія у звіті написала рекомендацію розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти цього кроку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів Євросоюзу не обговорювати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Він також заявив, що готовий заблокувати рішення щодо початку переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

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