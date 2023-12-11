Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

Держава фактично не спроможна виплачувати громадянам гроші за рішеннями судів - Міністерство соціальної політики

Заборгованість держави лише за пенсійними справами складає 60,5 млрд гривень, а за рішеннями КСУ ще більше 100 млрд гривень.

Чому у законі про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора перед прийняттям змінили норми про розмір посадових окладів

В законі про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перед ухваленням в другому читанні змінили порядок розрахунку окладів у САП.

Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд

У Верховному Суді зазначили, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень є пріоритетом.

Верховний Суд вказав на пряму дію в часі рішень Конституційного Суду України

Вічне питання позитивної (неретроспективної) дії в часі рішень КСУ, - відповідь Верховного Суду.

  1. У світі

Угорщина до майбутнього саміту Євросоюзу блокує усі питання щодо України

08:53, 11 грудня 2023
Країна продовжує блокувати всі майбутні рішення саміту ЄС щодо України.
Угорщина до майбутнього саміту Євросоюзу блокує усі питання щодо України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Угорщина послідовно блокує усі питання щодо України, які мають розглядатися на саміті лідерів Євросоюзу. Про це зазначив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму X (Twitter).

Він зазначив, що посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.

«Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня», - відзначив Йозвяк.

Так, на початку листопада Єврокомісія у звіті написала рекомендацію розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти цього кроку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів Євросоюзу не обговорювати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Він також заявив, що готовий заблокувати рішення щодо початку переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду