Перевізники Словаччини з 11 грудня відновлять блокаду кордону з Україною

Протест словацьких перевізників на кордоні триватиме «до особливого розпорядження».

Перевізники Словаччини анонсувала продовження блокади прикордонного переходу «Вишне Німецьке – Ужгород» з 15:00 понеділка, 11 грудня. Про це повідомляє Topky.sk.

Повідомляється, що протест словацьких перевізників на українсько-словацькому кордоні триватиме «до особливого розпорядження».

Рішення про продовження блокади ухвалив президент Спілки автоперевізників.

«В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення не будуть обмежені», - заявили в профспілці.

У Спілці автоперевізників також зазначили, що ухвалили рішення про продовження блокади «на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на словацький ринок автомобільних перевезень».

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