Зеленский опубликовал видео с инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе

Президент выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и дальше будет расширяться.

В воскресенье, 10 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента Аргентины.

«Это новое начало для Аргентины, и я желаю Президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами.

Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и дальше будет расширяться», - написал Владимир Зеленский.

Как мы ранее сообщали, также Президент Украины встретился с Премьером Республики Кабо-Верде и провел телефонный разговор в Аргентине с Эммануэлем Макроном. Кроме того, в Буэнос-Айресе Владимир Зеленский провел встречу с Президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

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