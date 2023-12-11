Членкиня парламенту Аргентини оригінально підписала фото із Володимиром Зеленським

Сабріна Ахмечет назвала Президента України найміцнішим чоловіком у світі.

У неділю, 10 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Аргентини, де взяв участь в інавгурації нового президента країни Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі.

Також у залі аргентинського парламенту Володимир Зеленський поспілкувався з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.

Крім того, членкиня аргентинського парламенту Сабріна Ахмечет опублікувала фото із Президентом України.

«Хлопець, у якого найбільше яєць у світі. Гордість приймати його сьогодні в Аргентині», — емоційно підписала фото членкиня палати депутатів .

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового Президента Аргентини.

Як ми раніше повідомляли, також Президент України зустрівся з Прем’єром Республіки Кабо-Верде та провів телефонну розмову в Аргентині з Еммануелем Макроном. Крім того, у Буенос-Айресі Володимир Зеленський провів зустріч із Президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Також Зеленський опублікував відео з інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі.

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