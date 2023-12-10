Володимир Зеленський в Аргентині поспілкувався з Віктором Орбаном: відео

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. У світі

Володимир Зеленський в Аргентині поспілкувався з Віктором Орбаном: відео

18:56, 10 грудня 2023
Про що саме був діалог невідомо.
Володимир Зеленський в Аргентині поспілкувався з Віктором Орбаном: відео
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Президент України Володимир Зеленський в Аргентині поспілкувався з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.

Відповідне відео зʼявилося на Youtube-каналі Сенату Аргентини.

Про що саме був діалог невідомо.

Нагадаємо, у неділю, 10 грудня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового Президента Аргентини.

Як ми раніше повідомляли, також Президент України зустрівся з Прем’єром Республіки Кабо-Верде та провів телефонну розмову в Аргентині з Еммануелем Макроном. Крім того, у Буенос-Айресі Володимир Зеленський провів зустріч із Президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Також Зеленський опублікував відео з інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі.

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