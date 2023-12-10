Владимир Зеленский в Аргентине пообщался с Виктором Орбаном видео

О чем именно был диалог неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский в Аргентине пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Сената Аргентины.

О чем именно был диалог неизвестно.

Напомним, в воскресенье, 10 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента Аргентины.

Как мы ранее сообщали, также Президент Украины встретился с Премьером Республики Кабо-Верде и провел телефонный разговор в Аргентине с Эммануэлем Макроном. Кроме того, в Буэнос-Айресе Владимир Зеленский провел встречу с Президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Также Зеленский опубликовал видео с инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

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