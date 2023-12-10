Володимир Зеленський прибув із візитом до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея

Президент прибув із візитом до Аргентини.

Джерело фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з візитом до Аргентини. Про це повідомляє аргентинське видання «La Nacion».

«Однією з найважливіших фігур, які будуть присутні у неділю, 10 грудня, на інавгурації новообраного Президента Аргентини Хав'єра Мілея, є Президент України Володимир Зеленський», - зазначає видання.

Також Президент України зустрівся з Прем’єром Республіки Кабо-Верде та провів телефонну розмову в Аргентині з Еммануелем Макроном. Крім того, у Буенос-Айресі Володимир Зеленський провів зустріч із Президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Йшлося про українську Формулу миру та проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Джерело фото: lanacion.com.ar

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.