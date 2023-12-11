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Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

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Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

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  1. Судебная практика

Строительство жилья для военнослужащих за государственные средства подлежит освобождению от НДС, — суд

10:40, 11 декабря 2023
Хозяйственный суд Тернопольской области взыскал с подрядчика более 3,5 млн гривен, в пользу Военной части Нацгвардии, как безосновательно приобретенные им средства.
Строительство жилья для военнослужащих за государственные средства подлежит освобождению от НДС, — суд
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Хозяйственный суд Тернопольской области пришел к выводу, что строительство многоквартирного дома для военнослужащих за государственные средства подлежит освобождению от налогообложения НДС, поэтому взыскал с подрядчика 3 541 503,63 грн, в пользу Военной части, как безосновательно приобретенные им средства. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Львовская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области в интересах государства, в том числе Военной части Национальной гвардии Украины с иском к Обществу о признании частично недействительными договоров подряда и взыскании безосновательно полученных средств на сумму 3 541 503, 63.

Исковые требования обоснованы тем, что между Обществом (подрядчиком) и Воинской частью (заказчиком) заключены договоры подряда, отдельными положениями которых предусмотрено включение НДС в стоимость работ. Прокурор отметил, что такие положения соглашений не отвечают требованиям Налогового кодекса Украины, поскольку операции по строительству строящегося жилья за государственные средства освобождаются от налогообложения НДС.

Удовлетворяя исковые требования, суд принял во внимание, что предметом спорных договоров было выполнение работ по строительству многоквартирного дома для военнослужащих за государственные средства, и такие операции, согласно нормам НК Украины, подлежат освобождению от налогообложения НДС. Следовательно, суд признал недействительными отдельные положения договоров, а именно в части включения в цену работ суммы НДС и взыскал с подрядчика 3 541 503,63 грн, в пользу Военной части, как безосновательно приобретенных им средств.

Ознакомиться с текстом решения от 20.11.2023 г. по делу № 921/281/22 можно по ссылке.

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