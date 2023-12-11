Строительство жилья для военнослужащих за государственные средства подлежит освобождению от НДС, — суд

Хозяйственный суд Тернопольской области взыскал с подрядчика более 3,5 млн гривен, в пользу Военной части Нацгвардии, как безосновательно приобретенные им средства.

Хозяйственный суд Тернопольской области пришел к выводу, что строительство многоквартирного дома для военнослужащих за государственные средства подлежит освобождению от налогообложения НДС, поэтому взыскал с подрядчика 3 541 503,63 грн, в пользу Военной части, как безосновательно приобретенные им средства. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Львовская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области в интересах государства, в том числе Военной части Национальной гвардии Украины с иском к Обществу о признании частично недействительными договоров подряда и взыскании безосновательно полученных средств на сумму 3 541 503, 63.

Исковые требования обоснованы тем, что между Обществом (подрядчиком) и Воинской частью (заказчиком) заключены договоры подряда, отдельными положениями которых предусмотрено включение НДС в стоимость работ. Прокурор отметил, что такие положения соглашений не отвечают требованиям Налогового кодекса Украины, поскольку операции по строительству строящегося жилья за государственные средства освобождаются от налогообложения НДС.

Удовлетворяя исковые требования, суд принял во внимание, что предметом спорных договоров было выполнение работ по строительству многоквартирного дома для военнослужащих за государственные средства, и такие операции, согласно нормам НК Украины, подлежат освобождению от налогообложения НДС. Следовательно, суд признал недействительными отдельные положения договоров, а именно в части включения в цену работ суммы НДС и взыскал с подрядчика 3 541 503,63 грн, в пользу Военной части, как безосновательно приобретенных им средств.

Ознакомиться с текстом решения от 20.11.2023 г. по делу № 921/281/22 можно по ссылке.

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