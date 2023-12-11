В Киеве в ДТП попал грузовик и перекрыл заезд на АЗС

В Киеве на улице Елены Телиги произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, по предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
Водителя забрали в больницу.
«Из-за технической неисправности грузовик не может двигаться самостоятельно, поэтому остановился на обочине и перекрыл заезд на АЗС», - рассказали в полиции.
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