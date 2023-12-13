У Києві ще 20 родин отримали ключі від квартир для тимчасового проживання

20 родин із числа ВПО отримали ордери на нові квартири.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві 20 родин із числа ВПО отримали ордери на нові квартири для тимчасового проживання. Житло є власністю територіальної громади столиці та надається переселенцям безкоштовно.

Як повідомили у КМДА, ключі від квартир отримали сім’ї з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Зокрема, це багатодітні сім’ї, родини, які виховують дітей з інвалідністю та де діти постраждали внаслідок воєнних дій. Також сім’ї, де мама сама виховує дітей та ті, в яких знищене або пошкоджене житло», - пишуть у КМДА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на сьогодні житла для тимчасового проживання потребують 1 257 родин внутрішньо переміщених осіб.

Мер зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року – в Києві зареєструвалися близько 289 тисяч ВПО. Із них – майже 57 тисяч дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.