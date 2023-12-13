В Киеве еще 20 семей получили ключи от квартир для временного проживания

20 семей из числа ВПЛ получили ордера на новые квартиры.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве 20 семей из числа ВПЛ получили ордера на новые квартиры для временного проживания. Жилье является собственностью территориального общества столицы и предоставляется переселенцам бесплатно.

Как сообщили в КГГА, ключи от квартир получили семьи из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«В частности, это многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью и где дети пострадали в результате военных действий. Также семьи, где мама сама воспитывает детей и те, в которых уничтожено или повреждено жилье», - пишут в КГГА.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на сегодняшний день в жилье для временного проживания нуждаются 1 257 семей внутренне перемещенных лиц.

Мэр отметил, что с начала полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – в Киеве зарегистрировались около 289 тысяч ВПЛ. Из них – почти 57 тысяч детей.

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