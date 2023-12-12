Стало известно, сколько продлятся зимние каникулы в школах Украины

В МОН разрешили учебным заведениям самостоятельно выбирать даты каникул.

В 2023 году зимние каникулы начнутся во всех школах страны в разное время и продлятся от двух недель до месяца, передает Oboz.ua.

Напомним, ранее МОН приняло решение, согласно которому каждая община и учебное заведение могут самостоятельно выбирать, сколько будут длиться и когда будут рождественские каникулы.

В Киеве зимние каникулы начнутся 23 декабря и завершатся 7 января 2024 года. Дополнительно будут отдыхать первоклассники в феврале – с 19 по 25-е.

В Киевской области школьники будут отдыхать в разный период, некоторые общины решили сделать перерыв в две недели с 25 декабря по 7 января, у остальных учеников будут каникулы с 1 января на три недели. Такая разница связана с тем, что некоторые школы продолжали обучаться осенью. В частности, в Переяславской общине дети будут отдыхать до 19 января 2024 года.

В Харькове и Полтаве зимние каникулы пройдут с 30 декабря по 14 января.

В Днепре школьники уйдут на отдых в канун Рождества и будут отдыхать две недели – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

У детей Черкасс будут зимние каникулы так же две недели с 23 декабря, но в Уманской общине они будут продлены до 14 января 2024 года.

В Житомире ученики будут отдыхать с 23 декабря по 14 января.

В Кировоградской области каникулы начнутся 23 декабря и продлятся две недели. Некоторые школы Кропивницкого уйдут на отдых с 1 января и выйдут на обучение 23 января.

В Хмельницкой области 78 школ не имели осенних каникул, поэтому будут иметь на неделю дольше зимой. Все остальные заведения по плану должны уйти на отдых с 23 декабря.

Самые длинные зимние каникулы будут иметь дети Чертковской общины на Тернопольщине. Отдых в период рождественско-новогодних праздников продлится более 30 дней – с 22 декабря 2023 года по 29 января 2024 года. Остальные заведения сообщат даты отдельно. Узнать эту информацию можно в своей школе у учителя или администрации.

В Мукачево в Закарпатье дети не будут посещать школу с 23 декабря по 21 января 2024 года.

На Волыни школьники будут отдыхать также 30 дней.

В Ивано-Франковской области зимние каникулы начнутся также в канун Рождества 23 декабря и завершатся 26 января 2024-го.

Во Львовской области дети будут отдыхать две или три недели начиная с 23 декабря. Равно как и школьники Луцка.

На Волыни школы некоторых общин будут 30 дней зимних каникул. Все остальные последуют по расписанию с 23 декабря на две недели.

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