Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС

81% респондентов недавнего опроса ЕС соглашаются, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, и пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние - Еврокомиссия.

Сначала граница, потом – помощь Украине, - республиканцы в Конгрессе продолжают настаивать на своем после встречи с Владимиром Зеленским

Без изменений в пограничной политике в рамках дополнительного пакета финансовой поддержки не будет, заявили лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

МВФ ожидает, что Украина отберет судей отдельного Админсуда для дел против НАБУ, НАПК и Нацбанка с участием международных экспертов по образцу ВАКС

Отобрать судей для отдельного админсуда по делам против НАБУ, НАПК и Нацбанка по тем же процедурам, что и для Антикорсуда – при участии международных экспертов, - новые требования от МВФ.

Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024 года, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

  1. В Украине

Стало известно, сколько продлятся зимние каникулы в школах Украины

22:21, 12 декабря 2023
В МОН разрешили учебным заведениям самостоятельно выбирать даты каникул.
Стало известно, сколько продлятся зимние каникулы в школах Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В 2023 году зимние каникулы начнутся во всех школах страны в разное время и продлятся от двух недель до месяца, передает Oboz.ua.

 Напомним, ранее МОН приняло решение, согласно которому каждая община и учебное заведение могут самостоятельно выбирать, сколько будут длиться и когда будут рождественские каникулы.

В Киеве зимние каникулы начнутся 23 декабря и завершатся 7 января 2024 года. Дополнительно будут отдыхать первоклассники в феврале – с 19 по 25-е.

В Киевской области школьники будут отдыхать в разный период, некоторые общины решили сделать перерыв в две недели с 25 декабря по 7 января, у остальных учеников будут каникулы с 1 января на три недели. Такая разница связана с тем, что некоторые школы продолжали обучаться осенью. В частности, в Переяславской общине дети будут отдыхать до 19 января 2024 года.

В Харькове и Полтаве зимние каникулы пройдут с 30 декабря по 14 января.

В Днепре школьники уйдут на отдых в канун Рождества и будут отдыхать две недели – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

У детей Черкасс будут зимние каникулы так же две недели с 23 декабря, но в Уманской общине они будут продлены до 14 января 2024 года.

В Житомире ученики будут отдыхать с 23 декабря по 14 января.

В Кировоградской области каникулы начнутся 23 декабря и продлятся две недели. Некоторые школы Кропивницкого уйдут на отдых с 1 января и выйдут на обучение 23 января.

В Хмельницкой области 78 школ не имели осенних каникул, поэтому будут иметь на неделю дольше зимой. Все остальные заведения по плану должны уйти на отдых с 23 декабря.

Самые длинные зимние каникулы будут иметь дети Чертковской общины на Тернопольщине. Отдых в период рождественско-новогодних праздников продлится более 30 дней – с 22 декабря 2023 года по 29 января 2024 года. Остальные заведения сообщат даты отдельно. Узнать эту информацию можно в своей школе у учителя или администрации.

В Мукачево в Закарпатье дети не будут посещать школу с 23 декабря по 21 января 2024 года.

На Волыни школьники будут отдыхать также 30 дней.

В Ивано-Франковской области зимние каникулы начнутся также в канун Рождества 23 декабря и завершатся 26 января 2024-го.

Во Львовской области дети будут отдыхать две или три недели начиная с 23 декабря. Равно как и школьники Луцка.

На Волыни школы некоторых общин будут 30 дней зимних каникул. Все остальные последуют по расписанию с 23 декабря на две недели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді