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Стало відомо, скільки триватимуть зимові канікули в школах України

22:21, 12 грудня 2023
У МОН дозволили закладам освіти самостійно обирати дати канікул.
Стало відомо, скільки триватимуть зимові канікули в школах України
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У 2023 році зимові канікули почнуться в усіх школах країни в різний час і триватимуть від двох тижнів до місяця, передає Oboz.ua.

 Нагадаємо, раніше МОН прийняло рішення, згідно з яким кожна громада та заклад освіти можуть самостійно обирати, скільки будуть тривати та коли будуть різдвяні канікули.

У Києві зимові канікули розпочнуться 23 грудня та завершаться 7 січня 2024 року. Додатково відпочиватимуть першокласники у лютому – з 19 по 25.

У Київській області школярі відпочиватимуть у різний період, деякі громади вирішили зробити перерву у два тижні з 25 грудня до 7 січня, решта учнів матимуть канікули з 1 січня на три тижні. Така різниця повʼязана з тим, що деякі школи продовжували навчатися восени. Зокрема, в Переяславській громаді діти відпочиватимуть до 19 січня 2024 року.

У Харкові та Полтаві зимові канікули пройдуть з 30 грудня по 14 січня.

У Дніпрі школярі підуть на відпочинок напередодні Різдва і відпочиватимуть два тижні – з 23 грудня 2023 по 7 січня 2024 року.

Діти Черкас матимуть зимові канікули так само два тижні з 23 грудня, але в Уманській громаді їх буде продовжено до 14 січня 2024 року.

У Житомирі учні будуть відпочивати з 23 грудня до 14 січня.

На Кіровоградщині канікули почнуться 23 грудня і триватимуть два тижні. Деякі школи Кропивницького підуть на відпочинок з 1 січня і вийдуть на навчання 23 січня.

У Хмельницькій області 78 шкіл не мали осінніх канікул, тож матимуть на тиждень довше взимку. Всі інші заклади за планом мають піти на відпочинок з 23 грудня.

Найдовші зимові канікули матимуть діти Чортківської громади на Тернопільщини. Відпочинок у період різдвяно-новорічних свят триватиме більше 30 днів – з 22 грудня 2023 по 29 січня 2024 року. Решта закладів повідомлять дати окремо. Дізнатися цю інформацію можна у своїй школі у вчителя або адміністрації.

У Мукачеві на Закарпатті діти не відвідуватимуть школи з 23 грудня по 21 січня 2024 року.

На Волині школярі відпочиватимуть також 30 днів.

На Івано-Франківщині зимові канікули почнуться також напередодні Різдва 23 грудня і завершаться 26 січня 2024-го.

На Львівщині діти відпочиватимуть два або три тижні починаючи з 23 грудня. Так само як і школярі Луцька.

На Волині школи деяких громад матимуть 30 днів зимових канікул. Всі інші підуть за розкладом з 23 грудня на два тижні.

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