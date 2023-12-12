В Киеве на Троещине Mazda на скорости влетела в МАФ: момент ДТП попал на видео

На нарушителя полицейские составили сразу два админпротокола.

В Деснянском районе Киева водитель Mazda не справился с управлением и на скорости въехал в МАФ. ДТП произошло на улице Рональда Рейгана, передает пресс-служба столичной патрульной полиции.

«Охранники порядка установили, что водитель автомобиля Mazda, поворачивая налево, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие», – рассказали в полиции.

На водителя легковушки составили админпротоколы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 грн.) и за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов, поскольку у водителя не было действительного страхового полиса (штраф 425 грн).

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Елены Телиги произошло ДТП с пострадавшими. Водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

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