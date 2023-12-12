ВККС рекомендувала призначити на посади чотирьох суддів: список

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У вівторок, 12 грудня, на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглядалося питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомляє ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Дудікова Андрія Володимировича для призначення на посаду судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Мартиненко Валерію Сергіївну для призначення на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області;

Чорного Ігоря Ярославовича для призначення на посаду судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Чорну Олену Володимирівну для призначення на посаду судді Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що трьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді.

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